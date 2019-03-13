Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме

Российский фигурист Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме. Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, 23-летний спортсмен пропустит турнир по медицинским показаниям. В составе национальной команды Ковтуна заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным.
Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.
Таким образом, состав сборной России выглядит следующим образом:
Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева;
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова
Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда;
Запасные: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов;
Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4318-maksim-kovtun-ne-vystupit-na-chempionate-mira-v-sajtame-po-meditsinskim-pokazaniyam.html