Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме

Российский фигурист Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме. Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, 23-летний спортсмен пропустит турнир по медицинским показаниям. В составе национальной команды Ковтуна заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным.

Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.

Таким образом, состав сборной России выглядит следующим образом:

Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева;

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда;

Запасные: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов;

Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов

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