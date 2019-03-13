18:32 | Фигурное катание

Ковтун не выступит на чемпионате мира в Сайтаме

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Российский фигурист Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме. Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России, 23-летний спортсмен пропустит турнир по медицинским показаниям. В составе национальной команды Ковтуна заменит Андрей Лазукин, являющийся первым запасным.

Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта. 

Таким образом, состав сборной России выглядит следующим образом:

Женское одиночное катание: Софья СамодуроваАлина ЗагитоваЕвгения Медведева;
ЗапасныеЕлизавета ТуктамышеваСтанислава Константинова

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Андрей ЛазукинМихаил Коляда;
ЗапасныеДмитрий АлиевСергей Воронов

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов;
Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов

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Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4318-maksim-kovtun-ne-vystupit-na-chempionate-mira-v-sajtame-po-meditsinskim-pokazaniyam.html

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