Ковтун хочет стать тренером

Четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун, который принял решение завершить карьеру спортсмена, рассказал, что хочет стать тренером. Он также добавил, что у него в приоритете сейчас будет учеба.

– И чем намерены заниматься сейчас?

– В приоритете сейчас учеба, – приводит "РИА Новости" слова Ковтуна. – Я учусь на третьем курсе института физкультуры на факультете "Теория и методика фигурного катания", и очень хочу развивать себя в тренерском направлении.

– Все равно не представляю вас тренером.

– Возможно, что напрасно. Амбиции у меня есть, и они очень серьезны. Я ведь до недавнего времени даже не представлял, какая громадная практическая энциклопедия скопилась у меня в голове: я же тренировался и у Николая Морозова, и у Елены Германовны (Буяновой), и у (Татьяны) Тарасовой, и у Инны Германовны Гончаренко, и даже у Алексея Николаевича Мишина. Просто передо мной никогда не стояла задача кого-то чему-то научить.

Только в последнее время стал кому-то помогать с прыжками, с шагами. Завел себе специальный дневничок, в котором расписываю какие-то тренерские методические идеи, готовлю дипломную работу.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры