Соперница Трусовой в прыжках в длину: «Было неприятно, что, когда Саша ушла, все тоже ушли»

Российская легкоатлетка Анастасия Кукушкина прокомментировала тот факт, что к Александре Трусовой было приковано все внимание в юниорском турнире по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Результат Трусовой составил 4,19 м, она заняла последнее место. Кукушкина прыгнула на 6,09 м и стала второй.

«Трусова — крутая девчонка. Нам было понятно, что все внимание будет приковано к ней. Она была второй на Олимпиаде. Это круто. Было немного неприятно, что после четвертой попытки, как Саша ушла, все тоже ушли. Мы остались одни.

Когда спортсменам требуется поддержка, хлопки, там оставались только наши тренеры. Маловато было людей. В принципе нам это не мешает. Мы привыкли соревноваться в компании своих соперниц и наших тренеров", — цитирует Кукушкину «Чемпионат».