Косторная показала подготовку к командному турниру в Москве

Чемпионка Европы Алена Косторная показала ролик с тренировки. На видео фигуристка исполняла короткую программу, а также разминала каскад тройной флип+ойлер+сальхов.

Напомним, что спортсменка пропустила чемпионат России, так как не успела восстановиться из-за коронавируса. Косторная должна принять участие в командном турнире в Москве, который пройдет с 5 по 7 февраля. Это будет третье соревнование для фигуристки в сезоне — ранее она заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на этапе «Гран-при».

В текущем сезоне Косторная тренируется под руководством Сергея Розанова в академии Евгения Плющенко.