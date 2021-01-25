ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Косторная показала подготовку к командному турниру в Москве

16:33
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы Алена Косторная показала ролик с тренировки. На видео фигуристка исполняла короткую программу, а также разминала каскад тройной флип+ойлер+сальхов.

Напомним, что спортсменка пропустила чемпионат России, так как не успела восстановиться из-за коронавируса. Косторная должна принять участие в командном турнире в Москве, который пройдет с 5 по 7 февраля. Это будет третье соревнование для фигуристки в сезоне — ранее она заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на этапе «Гран-при».

В текущем сезоне Косторная тренируется под руководством Сергея Розанова в академии Евгения Плющенко.

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