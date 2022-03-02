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Сегодня, 12:56

Навка надеется, что Косторной поможет переход от Тутберидзе к Буяновой

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Алены Косторной в группу к Елене Буяновой.

«Считаю, что каждый человек имеет право на выбор. Спортсмен решил перейти к другому тренеру, значит, она чувствует в себе эту надобность. Комментировать это я никак не могу, потому что я не в процессе, не внутри команды. Желаю удачи Алене. Надеюсь, ей это как-то поможет», — сказала Навка «СЭ».

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.

Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
Татьяна Навка
Этери Тутберидзе
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