Навка надеется, что Косторной поможет переход от Тутберидзе к Буяновой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Алены Косторной в группу к Елене Буяновой.

«Считаю, что каждый человек имеет право на выбор. Спортсмен решил перейти к другому тренеру, значит, она чувствует в себе эту надобность. Комментировать это я никак не могу, потому что я не в процессе, не внутри команды. Желаю удачи Алене. Надеюсь, ей это как-то поможет», — сказала Навка «СЭ».

Косторная тренировалась у Тутберидзе до сезона-2020/21, затем перешла к Евгению Плющенко и вернулась перед олимпийским сезоном. На Игры в Пекине она не попала из-за травмы кисти.