Российская фигуристка Алена Косторная после своего выступления в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве рассказала про работу с канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Косторная показала лучший результат в короткой программе, набрав 78,84 балла.

— Алена, как проходила ваша работа с Ше-Линн Бурн, не было ли сложно ставить программы онлайн?

— Я очень давно хотела поработать именно с ней и была очень рада, когда узнала о такой возможности. Мне было неважно, онлайн, оффлайн, я... просто визжала. Мне понравилось с ней работать, было понятно, просто, постоянно объяснения, я ей видео присылала, она мне регулярно. В субботу у нас было полтора часа работы чисто над программой, с камерой и в наушниках. Необычно, что постановка шла на английском языке, приходилось учить названия шагов. Если я не понимала, то прямо показывали. Те же крюки — выкрюки. Это опыт, который был мне очень нужен. Это новая работа, и мне очень понравилось. (Дмитрий Кузнецов)