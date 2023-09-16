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Сегодня, 17:55

Косторная и Куница в шутку объявили, что разводятся

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница иронично рассказали о своих планах на сезон.

Алена: Не скучала ли по женскому одиночному? Да, часа два назад посмотреть, мне предложили выйти во вторую разминку. Я говорю — нет, это уже без меня.

Георгий: Алена будет в одиночном выступать, в двух видах.

Алена: Да, это инсайд. А потом мы выйдем в танцах. А Гоша будет в мужском одиночном. Чего мелочиться?

— Вы пара в жизни и на льду. Не надоедаете друг другу?

(Георгий шепчет что-то на ухо Алене)

Алена: Так мы разводимся!

— Скоро?

Георгий: Уже. (смеется.)

20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.

Алена Косторная
Георгий Куница
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