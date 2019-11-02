Косторная чисто исполнила два тройных акселя на этапе «Гран-при» во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на этапе «Гран-при» во Франции. 16-летняя спортсменка исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной флип + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также тройной лутц.

Косторная набрала за свой прокат 159,45 балла. Общая сумма — 236,00. Она занимает промежуточное первое место.