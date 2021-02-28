Косторная без грубых ошибок исполнила произвольную программу в финале Кубка России

Чемпионка Европы Алена Косторная не допустила грубых ошибок в произвольной программе в финале Кубка России.

Она сделала двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+двойной сальхов, тройной лутц с ошибкой на приземлении. 17-летняя фигуристка набрала за свой прокат 140,06 балла и занимает промежуточное первое место.