ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Косторная без грубых ошибок исполнила произвольную программу в финале Кубка России

18:56
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Чемпионка Европы Алена Косторная не допустила грубых ошибок в произвольной программе в финале Кубка России.

Она сделала двойной аксель, каскад тройной лутц+двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+двойной сальхов, тройной лутц с ошибкой на приземлении. 17-летняя фигуристка набрала за свой прокат 140,06 балла и занимает промежуточное первое место.

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