Ягудин: «Путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением, кто должен получить вторую путевку среди мужчин на чемпионат мира. В финале Кубка России победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Петр Гуменник, третьим — Дмитрий Алиев.

— Путевку на чемпионат мира заслуживает Алиев, он там был на международных стартах, есть опыт, — считает Ягудин. — Я рад, что у нас не система американцев — если ты выиграл путевку, то летишь. Единственный прецедент был с женским одиночным. Нравится наша система. Не сложился один день на чемпионате России и все. Есть другие турниры, по которым федерация принимает решение.

Сегодня Алиев третий, но он действующий чемпион Европы. Шансов намного больше попробовать принести нашей стране еще одну квоту на Олимпиаду. Он более сбалансированный, по всем аспектам нет провалов. А в прыжках есть четверной лутц и есть возможность стоять выше.

(Анастасия Плетнева)