Туктамышева ошиблась во вращении в произвольной программе в финале Кубка России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева допустила ошибку во вращении в произвольной программе в финале Кубка России.

24-летняя российская спортсменка сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп, затем исполнила тройной аксель со степ-аутом, каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной сальхов+двойной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер.

В конце проката фигуристка допустила ошибку на последнем вращении, споткнувшись при смене ноги. Она набрала 148,03 балла (226,01 по сумме).