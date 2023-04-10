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Сегодня, 15:38

Костомарову сделали культи для протезирования

Отдел спорта «СЭ»
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров продолжает приходить в себя и восстанавливаться после тяжелой болезни. Как стало известно «СЭ», ему сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки.

Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог.

Но перевозить куда-либо Костомарова из больницы пока не будут. Это опасно из-за угрозы тромбов.

Костомаров остается в больнице уже три месяца.

Роман Костомаров
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