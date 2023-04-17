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Сегодня, 13:28

Костомаров попросил не рассказывать людям о его состоянии здоровья

Виталий Косик
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров попросил окружающих людей не рассказывать о его состоянии здоровья.

«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать. Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда и все расскажет, если сам это решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», — приводит слова источника близкого к ситуации Sport24.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в больнице еще около трех месяцев из-за подготовки к протезированию.

Также появилось информация, что фигуристу предстоит перенести несколько операций перед протезированием.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-17-roman-kostomarov-poprosil-ne-rasskazyvat-lyudyam-o-yego-sostoyanii-zdorovya
Фигурное катание
Роман Костомаров
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