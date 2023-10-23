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Сегодня, 11:23

Костомаров примет участие в гала-концерте в честь юбилея Авербуха

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото «Известия»

Российский фигурист Роман Костомаров примет участие в гала-концерте в честь 50-летия хореографа Ильи Авербуха. Мероприятие состоится в Москве 17 декабря на ВТБ «Арене».

В этот день на лед также выйдут Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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