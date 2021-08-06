Короткая программа Туктамышевой поставлена под музыку из танго «Обливион»
09:27
Новая короткая программа чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой была поставлена под музыку из танго Oblivion в исполнении японской певицы Мисии, информирует Golden Skate.
Хореографом выступил серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.
В произвольной программе будут соединены композиция Arabia от ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и My Love Music российского музыканта Артема Узунова. Никита Михайлов является хореографом произвольной программы.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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