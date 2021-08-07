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Китайские фанаты подарили Трусовой собаку

12:00
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram рассказала о новом члене семьи. Фанаты из Китая подарили девушке пуделя.

«Вот такое чудо ко мне прилетело! Знакомьтесь, Элла!» — написала Трусова.

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

У 17-летней фигуристки уже есть пудель Лана, чихуахуа Тина и басенджи Алита.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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