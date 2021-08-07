Китайские фанаты подарили Трусовой собаку

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram рассказала о новом члене семьи. Фанаты из Китая подарили девушке пуделя.

«Вот такое чудо ко мне прилетело! Знакомьтесь, Элла!» — написала Трусова.

У 17-летней фигуристки уже есть пудель Лана, чихуахуа Тина и басенджи Алита.