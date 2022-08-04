Константинова поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о поднятии возрастного ценза.

«На самом деле, есть спорные моменты, — приводит Sport24 слова Константиновой, — Но я максимально позитивно отношусь к поднятию возрастного ценза. Как бы это ни было трудно и грустно для спортсменок, которые вот-вот должны были выходить во взрослые, например, для Сони Акатьевой, но я думаю, что для будущего поколения фигуристов это станет большим и непростым шагом к долголетию нашего спорта, к его преобразованию, чтобы он был более современным и более интересным.

Знаю, что многие возмущаются, что взрослые соревнования будет невозможно смотреть, но я считаю, что так будет только в начале. У нас большое количество спортсменов и спортсменок. У девчонок, которые сейчас на вершине, будет возможность переформатировать свою нагрузку и свой тренировочный процесс под новое тело, под новые реалии и быть спортсменками еще долгое время. Они смогут справляться с травмами, проходить через какие-то трудности и изменения в себе. Я буду очень рада смотреть на это.

Я не устаю приводить в пример Алину Загитову, потому что она мне очень нравится как спортсменка: катание, подача, ее путь. У нее получилась великая и успешная карьера, но представьте, сколько всего могло бы быть еще, если бы у нас были реформы по поднятию ценза».

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.