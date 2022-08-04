Константинова рассказала, почему начала выкладывать откровенные фотографии

Российская фигуристка Станислава Константинова объяснила, почему стала выкладывать откровенные фотографии в социальных сетях.

«Как реагируют фанаты? На самом деле не могу сказать, что какая-то прямо реакция есть на это. Не могу сказать, что у меня есть какая-то цель или я вдруг проснулась и решила делать откровенные фотографии. Просто как-то я чувствую в себе изменения — становлюсь более открытой в общении, открытой душой к миру.

Работала с психологом, работала много над собой, над своими какими-то вопросами с фигурой, с едой и стала с любовью к себе относиться. В последние годы в спорте я настолько себя гнобила, и мне настолько было тяжело от того, что я не получаю то, что хочу всегда… В какой-то момент я поняла: «Блин, ну тело-то мое в этом не виновато, это я сама делаю все с собой».

Я перестала париться из-за фигуры, из-за вещей, из-за внешности — мне стало все равно, что там подумают: откровенно-не откровенно. Мне нравится, мне красиво — я же не буду ходить и укутываться, прятаться.

Просто стала себе нравиться. Начала замечать, что снова влезаю в свою старые вещи, и как-то я подумала: «А почему я не могу выставлять фото? Почему я должна кутаться, закрываться? Ну, если я себе нравлюсь, и если мне нравится». Если бы я была в отношениях, конечно, наверное, не стала бы выкладывать такие фотографии — не то чтобы я специально их выкладываю, чтобы привлечь чье-то внимание, нет, мне просто нравится. Я очень позитивно всегда к этому отношусь — не только со своей стороны, но и со стороны всех», — приводит слова Константиновой Sport24.

Ранее девушка выложила фото в пиджаке на голое тело.

Константинова является серебряным призером этапа «Гран-при» сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.