Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в своем Instagram пост, посвященный итогам чемпионата страны в Красноярске. 19-летняя фигуристка заняла там 13-е место.

— Чемпионат России-2020 был очень непростым испытанием для всех, в частности для меня, — написала Константинова. — Одновременно с этим я получила море ярких впечатлений. Хочется сказать больше спасибо людям, которые переживали и болели за меня на этом старте. Увидимся с вами на нескольких новогодних шоу и на Финале Кубка России.

Не самый лучший период для меня, но иногда наверное важно получить ситуации в жизни, пройдя которые ты научишься очень многому. Было время когда в меня верили очень многие, но сама я не верила, всегда знала где и почему недостаточно хороша, хотя по прошествии времени понимаешь, какие это были мелочи. Прошлые полгода я находилась в полном непонимании того, что со мной происходит, почему мне так плохо, что же с этим делать.Сейчас все изменилось, и как мне в какой-то момент показалось, верю в свои силы только я сама, и честно говоря мне этого хватило, чтобы собрать свои силы в кулак и работать с возможностями, которые у меня есть и с проблемами, которые очень трудно, но можно решить. Но вдруг я поняла, что не совсем права, и нашла поддержку у моей семьи, друзей и даже там, где никогда в жизни не думала найти.