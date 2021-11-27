Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила прокат Марка Кондратюка на «Гран-при России».

«Заставил понервничать нас из-за своего первого элемента. Был срыв и мы все расстроились. Но спасибо, что боролся всю программу. В финальные тридцать секунд он такую энергию выдал на хореографической дорожке.

Спасибо за борьбу, но дорожку на второй уровень делать нельзя. Было еще обидно, что его на вращении зашатало и поставили ему третий уровень. Но сегодня важна борьба, было важно, что он себя преодолел», — сказала Медведева в эфире «Первого канала».

В прокате Кондратюк сделал бабочку на четверном тулупе и допустил ошибку на тройном тулупе, который исполнял в каскаде с тройным акселем. За выступление он набрал 157,72 балла.