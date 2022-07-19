Кондратюк назвал фигуриста Ханю олицетворением искусства на льду

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в командных соревнованиях в составе сборной России фигурист Марк Кондратюк прокомментировал новость о том, что японский фигруист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры.

«Легенда фигурного катания и олицетворение искусства на льду! Юдзуру был и остается для меня примером на протяжении всей сознательной спортивной жизни.

Мечтал покататься с ним на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел!» — написал Кондратюк в Telegram-канале.

Ханю является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр (2014, 2018). Также на его счету две победы на двух чемпионатах мира (2014, 2017).