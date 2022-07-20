Фигурист Семененко восхитился Юдзуру Ханю
Российский фигурист Евгений Семененко в соцсетях обратился к японцу Юдзуру Ханю, который ранее объявил о завершении карьеры. Семененко выложил совместное фото со спортсменом с Олимпиады в Пекине.
«Юдзуру Ханю — лучший! Рад, что у меня была возможность пообщаться и выступать вместе с великим фигуристом — легендой фигурного катания», — написал Семененко.
Евгений Семененко и Юдзуру Ханю.
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Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.
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