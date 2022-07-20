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Сегодня, 11:04

Фигурист Семененко восхитился Юдзуру Ханю

Виктория Кравченко
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Евгений Семененко и Юдзуру Ханю.
Фото Соцсети
Евгений Семененко.
Фото AFP
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Российский фигурист Евгений Семененко в соцсетях обратился к японцу Юдзуру Ханю, который ранее объявил о завершении карьеры. Семененко выложил совместное фото со спортсменом с Олимпиады в Пекине.

«Юдзуру Ханю — лучший! Рад, что у меня была возможность пообщаться и выступать вместе с великим фигуристом — легендой фигурного катания», — написал Семененко.

Евгений Семененко и Юдзуру Ханю. Фото Соцсети
Евгений Семененко и Юдзуру Ханю.
Соцсети

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Фигурное катание
Евгений Семененко
Юдзуру Ханю
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