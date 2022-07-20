Фигурист Семененко восхитился Юдзуру Ханю

Российский фигурист Евгений Семененко в соцсетях обратился к японцу Юдзуру Ханю, который ранее объявил о завершении карьеры. Семененко выложил совместное фото со спортсменом с Олимпиады в Пекине.

«Юдзуру Ханю — лучший! Рад, что у меня была возможность пообщаться и выступать вместе с великим фигуристом — легендой фигурного катания», — написал Семененко.

Евгений Семененко и Юдзуру Ханю. Соцсети