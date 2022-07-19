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Сегодня, 18:52

Татьяна Тарасова пожелала счастья завершившему карьеру Ханю

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершает карьеру.

«Будь счастлив, Юдзуру! Спасибо за счастье», — написала Татьяна Анатольевна в социальных сетях.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, он побеждал в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018; на Играх-2022 в Пекине занял 4-е место.

Ханю — первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной риттбергер.

Татьяна Тарасова
Юдзуру Ханю
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