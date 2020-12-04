Спортивный комментатор Иоланда Чен, работающая на ТВ с 1996 года в интервью «СЭ» высказалась о перспективах возвращения Евгении Медведевой в спорт после травмы. Медведева в сентябре вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, но так ни разу не вышла на лед под руководством специалиста из-за рецидива травмы спины.

— Никто не выпускает на лед неподготовленного спортсмена, — сказала Чен. — Женю Медведеву мы все обожаем, рады ее возвращению к Тутберидзе. Ждем ее выхода на лед. Но ее же не выпускают, пока она не будет полностью готова. Готова так, чтобы она вышла и выступила с блеском. А не подвергалась критике, что ничего не умеет, что она разучилась кататься. Она сейчас подготовится, потренируется, поймает свой ритм, вернет свои прыжки, лучшие качества и приедет на соревнования уже в готовом к борьбе состоянии. Не падая, не кувыркаясь. И нам будем очень приятно на такую обновленную Женю смотреть, будут приятные отзывы. (Рустам Имамов).

Полностью интервью Иоланды Чен — на сайте «СЭ»