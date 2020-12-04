Иоланда Чен считает, что приглашение олимпийской чемпионки в шоу — плевок всему профессиональному сообществу.

Всю эту осень в соцсетях обсуждают роль новой ведущей шоу Алины Загитовой. Большинство ее поклонников восхищены (кто-то ожидал другого?). Но некоторые указывают на проблемы с дикцией и постановкой речи. На днях дошло до слухов, что эфирное время Загитовой будет сокращено из-за ее ошибок. Мол, руководитель проекта Илья Авербух недоволен запинками ведущей и не хочет, чтобы она дальше развивалась в направлении телепрезентации. Замеры «СЭ» не показали уменьшения эфирного времени олимпийской чемпионки — скорее наоборот, по сравнению с первыми выпусками она больше говорит и чаще в кадре.

Сам Авербух в интервью «Телепрограмме» тоже отверг все слухи о недовольстве:

— Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведет передачу. С каждой программой становится все краше и краше. Я считаю, что у нее колоссальный прогресс и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, это — еще раз повторю — великая глупость. От желания хайпануть, — отреагировал чемпион мира.

В итоге переход из Кубка России в «Ледниковый» оказался для Загитовой вполне успешным. Личные цифры Алины Загитовой растут. Статистика гласит, что за субботу — воскресенье фигуристка набирает столько же подписчиков, сколько за все оставшиеся пять дней (3000 подписчиков против 2400 на прошлой неделе). Нельзя не связать это с показом «Ледникового периода» в субботу вечером. Загитова завела TikTok, стала заметно активнее в соцсетях. И даже близка к тому, чтобы наконец закончить вечную гонку за Евгенией Медведевой за статус главной фигурной звезды Instagram. Еще в прошлом году между ними было несколько десятков тысяч подписчиков, сейчас их уже 13 (833 тысячи против 820). Впрочем, до Анны Семенович с ее 2 миллионами все равно далеко. Она ушла из фигурного катания в 21 год и стала успешной телеведущей и певицей. Ни разу не пожалев о выборе.

А вот знаменитый телекомментатор Иоланда Чен в интервью «СЭ» оценила работу Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале не самым высоким образом. Чен работает на ТВ с 1996 года, причем известна не только как спортивный корреспондент и комментатор, но и как автор аналитических программ на общественно важные темы. В своей оценке работы Загитовой в «Ледниковом периоде» Чен отмечает низкий уровень подготовки Алины к работе на таком популярном телешоу, слабый словарный запас и отсутствие понимания, как необходимо вести себя на экране.

М ои знакомые не смотрят шоу целиком, чтобы не нарваться на Алину

— Начнем с того, что я вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом, — отметила Чен. — Очень часто настоящих профессионалов не берут, они не проходят эти кастинги. А вот так вот выпустить на очень рейтинговое шоу абсолютно неподготовленную девочку? Да, она милая, замечательная спортсменка, мы все за нее болели. Но хорошая спортсменка и олимпийская чемпионка — это не значит, что она хороший ведущий и профессионал. Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Сидеть в новостях, как Ирина Слуцкая, вести центральное шоу...

Это очень неприятный удар по всему профессиональному сообществу, по профессионалам, которые долго учатся телевизионному мастерству. Поймите, что любому мастерству надо учиться, также как в спорте. И люди, которые сейчас выступают в «Ледниковом периоде», это прекрасно знают и понимают. Они катаются и видят, что такое тренировка. Многие приходят в «Ледниковый период» вообще без навыков катания на льду, учатся на ходу, но они понимают, через что они должны пройти. Получают травмы, ломают ноги, болеют. В результате многие отказываются от дальнейшего участия — либо еще в процессе кастинга. Потому что понимают: не справятся с нагрузками, требованиями.

А в случае с Алиной ни о чем не думали и выпустили ее вести передачу просто так. Пусть она миленькая, хорошенькая, все помнят ее заслуги. Но то, как она ведет эту программу, — конечно, это ни в какие ворота не лезет. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, — только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать им вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз.

Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно. Если вы хотели пригласить ее в «Ледниковый период», то нужно было сначала организовать ей кастинг, подготовить ее, научить ее разговаривать, скороговорки заставить выучить, почитать, подумать немного. Чтобы у нее хотя бы словарный запас расширился, потому что пока что она говорит все время одно и то же. И на Первом канале это выглядит просто ужасно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения — я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Шоу хорошее в целом, Леша Ягудин молодец, Татьяна Анатольевна Тарасова великолепна, приятно смотреть на всех членов жюри, на спортсменов. А вот Алина, к сожалению, — слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот, Загитова — очень слабое звено «Ледникового периода». Пока что ей там не место.

«Предатели те — кто за два года ничего не сделал, чтобы наш флаг был на Олимпиаде». Чем крута Иоланда Ченhttps://t.co/xkScWjho15 pic.twitter.com/LumhNFhMwL — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 6, 2017

- Так, вероятно, ее пригласили, не ожидая от Алины невероятного мастерства, а просто рассчитывали обеспечить шоу высокие рейтинги за счет громкого имени?

— Так очень часто бывает: думаешь об одном, а получается по-другому. Помните Виктора Черномырдина? Он выдал запоминающуюся фразу, что хотел как лучше, а получилось как всегда. Вот так и здесь. Я поняла, насколько это неудачное решение, проведя даже небольшой опрос среди своих знакомых. У меня очень много знакомых и друзей, которые смотрят фигурное катание, «Ледниковый период». Не очень во всем разбираются, но шоу смотрят уже много лет. Но вот, как только Алина пару раз в этом шоу появилась и они испытали такое же чувство стыда, как и я, решили больше в этом сезоне «Ледниковый период» не смотреть. То есть в их случае Первый канал потерял преданного зрителя. Они иногда теперь включают его на YouTube, и то только прокаты понравившихся пар. Они не смотрят шоу целиком, чтобы не нарваться на Алину, не слушать ничего, что она говорит. Вот чего добились этим глупым решением. Так что в этом случае приглашение Загитовой не то что не обеспечило рейтинги шоу — Алина сделала «Ледниковому периоду» антирейтинги, дурную славу.

Я вижу, читаю и понимаю, что этот вопрос интересует многих. Уже много кто высказал свое мнение по этому поводу, и почти у всех мнение о работе Алины критическое. И многие так же, как мои друзья, отказались от просмотра шоу на Первом канале, предпочитая Интернет, чтобы не видеть Алину, не слышать. И это совершенно логичная реакция: непрофессиональная работа до добра не доводит — в любой сфере. Любому ремеслу надо учиться, готовиться. И Алине, чтобы появиться на Первом канале, нужно было тренироваться столько же, сколько она тренировалась для того, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Любое дело требует тренировки.

Авербух выпустил неподготовленного спортсмена на лед

- Вы видели один выпуск или несколько? Многие справедливо считают, что со временем у Алины наблюдается заметный прогресс.

— Я все выпуски смотрела очень внимательно. Я очень люблю «Ледниковый период», смотрю его на протяжении всех сезонов. Прогресс, конечно, есть. Он чувствуется. Потому что первые выпуски вообще невозможно было смотреть. Первые три программы мы всей семьей сидели красные от стыда, хотя мы были у себя дома, в кресле, у телевизора. Казалось бы, какое нам дело? И то нам было очень стыдно, даже моя мама, которая не особо разбирается в тонкостях телевидения, заявила, что это ни в какие ворота не лезет. Мне потом еще много кто звонил, делился впечатлениями — и все были в шоке. Сейчас Алина чувствует себя уже более раскованно. Но качественно она никак не растет. Продолжает говорить такие же глупости, банальности, повторять одни и те же слова. Ушло только волнение из-за дебюта на ТВ, не более.

- Алине наверняка тяжело самой было после этих первых выпусков. Потому что пошел шквал критики, много гневных комментариев в Instagram.

— Согласна. Руководство шоу просто испортило своим недальновидным решением репутацию Алине. Это было очень зря, и я в этом плане немного зла на Илью Авербуха. Я его давно знаю, люблю, мы общаемся, он очень талантливый и умный человек! Но для меня это шок — как такой большой профессионал мог пригласить на ТВ совершенно не готового человека. Неужели он не понял, что только разозлит людей и подпортит имидж Загитовой?

Никто же не выпускает на лед неподготовленного спортсмена. Женю Медведеву мы все обожаем, рады ее возвращению к Тутберидзе. Ждем ее выхода на лед. Но ее же не выпускают, пока она не будет полностью готова. Готова так, чтобы она вышла и выступила с блеском. А не подвергалась критике, что ничего не умеет, что разучилась кататься. Она сейчас подготовится, потренируется, поймает свой ритм, вернет свои прыжки, лучшие качества и приедет на соревнования уже в готовом к борьбе состоянии. Не падая, не кувыркаясь. И нам будем очень приятно на такую обновленную Женю смотреть, будут приятные отзывы.

- Многие стараются не критиковать работу Загитовой в «Ледниковом периоде» и ссылаются на ее статус олимпийской чемпионки. Но, наверное, олимпийская чемпионка как раз и достойна честной оценки своей работы, а не жалости?

— Абсолютно верно. Почему мы должны ее вообще жалеть? Когда она великолепно выступала, мы все ее хвалили. Когда она плохо выступала — ее критиковали. Это абсолютно нормально, вся жизнь так устроена. Сегодня ты на пьедестале — завтра в канаве. Ничего страшного. Надо из этой канавы потихоньку выбираться, и опять тебя будут хвалить. Но если уж ты решил сделать делом своей жизни какую-то другую профессию, то надо так же работать, как ты тренировался на своей основной работе. Мы все, когда переходили на комментаторскую работу, столько учились, шишек набили, столько критики в свое время получили! Столько же, сколько она получила шишек, пока тренировалась на пути к золоту Пхенчхана, падая и вставая. У нас был такой же путь, просто в своей деятельности. И обижаться на то, что ее сейчас критикуют, не стоит. Алине нужно эту критику услышать, понять и сделать выводы. Если ты вышел на соревнования неподготовленный — то ты их проиграешь. Так и Алина проиграла свою роль ведущей на «Ледниковом периоде».

Кто знает, может из Загитовой выйдет отличная ведущая на следующий сезон

- Учитывая реакцию людей, действительно, это скорее поражение.

— Проблема в ошибочной логике многих спортсменов. Они думают, что надо только в спорте стараться, тренироваться, а в жизни все будет как-то легче, по-другому. Нет, в спорте и в жизни все одинаково. Если ты хорошо готов — ты выиграл. Если плохо готов — ты проиграл. А если проиграл, то будь готовым, все начнут тебя критиковать. Мы все спортсмены в прошлом, привыкшие к критике. Так и Алина же все на самом деле прекрасно понимает. Не думайте, что она дурочка, которая верит, что у нее блестящая карьера на ТВ впереди. Совсем не так. Она понимает, что у нее не получается.

Большая вина поэтому не на Алине, а на продюсерах шоу. Алину-то, скорее всего, просто уговорили. Может, изначально она не очень-то и хотела, боялась. Это дико интересно, понятное дело, выйти на рейтинговую передачу в качестве ведущей, всем нам хочется. Но каждый профессионал должен понимать, что, если он собирается куда-то выйти, надо хорошо выглядеть. Это как женщина, которая выходит в свет. Если ты выходишь в драных колготках, то тебе и скажут справедливо — ты мымра. И не надо обижаться на правду. А надо готовиться, когда ты показываешься людям. Поэтому прежде всего обвинять надо взрослых людей, настоящих профессионалов, которые видели все ляпы Алины на этапе подготовки шоу и допустили ее без должного обучения в эфир.

- Все-таки неправильно говорить, что Загитову вообще не готовили к работе на «Ледниковом периоде». В интервью Алина рассказывала, как, например, учила скороговорки. Кроме того, она поступила в РАНХиГС на продюсера, это серьезный вуз.

— Ей надо было не просто поступить в этот вуз и побежать работать, а закончить сначала. Научиться мастерству сначала в теории, прочитать много книг, провести много программ — не сразу на Первом канале, а где-нибудь на каналах поменьше. Когда к нам приходили в спортивную редакцию молодые ребята, они прекрасно понимали, что сначала будут просто носить бумажки и наблюдать за старшими коллегами. Сразу в эфир никого не отправляли. И вот пока они носили бумажки, писали тексты к сюжетам, мы им эти тексты правили, объясняли, как надо писать, какие синонимы подбирать к словам.

Надо выучить сначала огромное количество синонимов, прежде чем работать на ТВ. Нельзя говорить на Первом канале одними и теми же фразами. Послушайте Алину: «Мы за вас будем болеть, ребята! Вам удачи, ребята!» Одно и то же каждый раз, с утра до вечера. Это все просто слушать уже невозможно! Надо разнообразить свою речь, а для этого надо развиваться, читать книги, писать сначала тексты на бумаге. К разным словам научиться подбирать похожие. Одно и то же явление можно описать разными словами, русский язык очень богатый. Но всему этому надо учиться. А иначе слушать будет тебя невозможно. Сейчас же и участники, которым она задает вопросы, смотрят на Алину как на маленького ребенка и не понимают, как ее допустили в шоу. Так и мы, зрители, смотрим на это все недоразумение и не понимаем, как несчастного маленького ребенка отправили работать без подготовки. Ничего хорошего в этом нет.

- То есть пока что Алине стоит лучше на время прекратить работу на ТВ и для начала закончить вуз, лучше подготовиться к серьезным проектам?

— Видимо, да. Загитовой надо еще многому научиться, подготовиться, пройти определенную школу. Кто знает, может из нее выйдет отличная ведущая на следующий сезон «Ледникового периода». Ей на самом деле нужно было сначала учиться, глядя на более опытных коллег, смотреть, как ведут «Ледниковый период», как он устроен. Следить за работой того же Ягудина со Слуцкой, Заворотнюк. Нужно было сначала посидеть, послушать и посмотреть, как все должно быть. И вот на будущий год она бы уже прекрасно вписалась. А вы же ее выпустили сразу, ожидая непонятно ничего. Выглядит так, будто выбросили человека из самолета без парашюта. Захочет жить — научится за пару секунд летать, видимо, расчет был такой.

- Это, вероятно, все равно что пойти прыгать четверной без подготовки.

— И чем такой четверной заканчивается? Сидением на пятой точке. И сразу целый микс чувств — обида, жалость, стыд, все вместе. Так и с Алиной.