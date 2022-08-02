Трусова: «Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в фигурном катании Александра Трусова рассказала, что не тренировалась перед исполнением буллита в перерыве благотворительного матча фонда Артемия Панарина с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ.

— Тренировалась?

— Нет (смеется.) Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями. Но буллит специально я не тренировала, — сказала Трусова Sport24.

Бросок у Трусовой откровенно не получился, но голкипер позволил шайбе закатиться в ворота.