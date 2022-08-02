Трусова: «Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями»
Серебряный призер Олимпиады в Пекине в фигурном катании Александра Трусова рассказала, что не тренировалась перед исполнением буллита в перерыве благотворительного матча фонда Артемия Панарина с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ.
— Тренировалась?
— Нет (смеется.) Пробовала играть в хоккей только с папой и братьями. Но буллит специально я не тренировала, — сказала Трусова Sport24.
Бросок у Трусовой откровенно не получился, но голкипер позволил шайбе закатиться в ворота.
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