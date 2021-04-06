Команда Тутберидзе продала все билеты на шоу в Москве

Как стало известно «СЭ», все билеты на шоу «Чемпионы на льду» в «Мегаспорте» проданы. Об этом корреспонденту сообщили организаторы мероприятия.

— Было продано около 6 тысяч билетов, квота заполняемости составляла 50% от вместимости дворца, — рассказали организаторы.

Отметим, что цены на билеты были выше, чем на всероссийских соревнованиях. По сравнению с недавним финалом Кубка России разница составила примерно два раза. Максимальная цена — 7500 рублей.

На шоу состоится премьера новой программы Алины Загитовой Inner Light.

(Дмитрий Кузнецов)