Команда Тутберидзе продала все билеты на шоу в Москве
18:45
Как стало известно «СЭ», все билеты на шоу «Чемпионы на льду» в «Мегаспорте» проданы. Об этом корреспонденту сообщили организаторы мероприятия.
— Было продано около 6 тысяч билетов, квота заполняемости составляла 50% от вместимости дворца, — рассказали организаторы.
Отметим, что цены на билеты были выше, чем на всероссийских соревнованиях. По сравнению с недавним финалом Кубка России разница составила примерно два раза. Максимальная цена — 7500 рублей.
На шоу состоится премьера новой программы Алины Загитовой Inner Light.
(Дмитрий Кузнецов)
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