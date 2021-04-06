Камила Валиева рассказала, в чем разница между шоу и официальными соревнованиями

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о разнице в выступлениях на шоу и в официальных турнирах. Она принимает участие в шоу Этери Тутберидзе в Москве.

— Для меня одинаково важно хорошо выступить на шоу и соревнованиях, нет разницы, — сказала Валиева. — На шоу зрители приходят порадоваться, не хочется их расстраивать. Может ли штаб поругать, наказать за плохое выступление на шоу? Нет. В этом смысле разница с соревнованиями есть.

— С каким настроением смотрели взрослый чемпионат мира? Не было обидно, что у вас не было юниорского чемпионата, а у Ани (Щербаковой — Прим. «СЭ») свой был?

— Можно я не буду отвечать?

14-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).

(Дмитрий Кузнецов)