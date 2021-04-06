«Редко можно увидеть меня такой зализанной». Туктамышева показала новую прическу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сториз Instagram показала новую прическу. По словам чемпионки мира и Европы 2015 года, такой болельщики ее больше не увидят.

«Редко можно увидеть меня такой зализанной, так вот смотрите, потому что больше такое вряд ли повторится», — подписала она фото.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль. Она чисто исполнила свои программы.