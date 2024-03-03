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3 марта, 14:21

Щербакова не участвовала в первом этапе конкурса капитанов из-за травмы

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не участвовала в первом этапе конкурса капитанов на Кубке Первого канала. Один из ведущих турнира, Максим Траньков объявил, что фигуристка не выступит из-за травмы.

Вместо нее в конкурсе капитанов выступала ее тезка — Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым.

По этой же причине спортсменка пропустила шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.

По результатам первого первого дня (2 марта) Кубка Первого канала лидируют синие (команда Щербаковой, 63 балла). Второе место занимают белые (команда Загитовой, 55), третье — красные (команда Туктамышевой, 53).

Алина Загитова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. Кубок Первого канала: команда Щербаковой лидирует. Онлайн-трансляция
Анна Щербакова
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