Коляда в лучшем случае вернется к чемпионату России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал на пресс-конференции в Москве о перспективах возвращения Михаила Коляды в нынешнем сезоне.

— Как мы знаем, у Михаила была операция, синусит. В лучшем случае он вернется на чемпионате России, — сказал Коган.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, на последнем ЧМ в Сайтаме он был лучшим из россиян, заняв шестое место. (Дмитрий Кузнецов)