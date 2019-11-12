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Коляда в лучшем случае вернется к чемпионату России

12:22
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал на пресс-конференции в Москве о перспективах возвращения Михаила Коляды в нынешнем сезоне.

— Как мы знаем, у Михаила была операция, синусит. В лучшем случае он вернется на чемпионате России, — сказал Коган.

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, на последнем ЧМ в Сайтаме он был лучшим из россиян, заняв шестое место. (Дмитрий Кузнецов)

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