Коляда признался, что оценил четверной аксель американца Малинина

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда высказался о начале нового сезона и рассказал, что думает о четверном акселе американца Ильи Малинина.

— Как оцените прокат?

— Неплохо. Что с тулупом в начале? Почти упал. Но не упал.

— Кто поддерживал сегодня на трибунах? Родители, жена?

— Я их всех дома оставил.

— Вы в курсе, что сегодня еще и показательные будут?

— Вчера узнал. Раз я здесь, значит, готов выступать.

— Как проходила реализация постановки?

— Тяжелая реализация, на самом деле. Это тяжелая история, воплотить ее хорошо тяжело. Драматичная история. С Ильей Авербухом не говорил, насколько он доволен реализацией. Соглашусь с ним, что работы еще много.

— Как готовились к программе?

— В сумасшедший дом не ходил (смеется). Смотрел фильмы, части из балета, различные танцевальные постановки. Фильм «Человек дождя» не смотрел. Идея моя. Просто захотелось.

— «Танго в сумасшедшем доме» в какой-то мере — отражение текущей ситуации?

— Это провокационный вопрос. Давайте про политику не будем.

— У вас сложная постановка. Как получается соблюдать баланс с прыжковой частью?

— Тяжело. Насколько сложно? Насколько можете себе представить, примерно так.

— Насколько важен этот старт?

— Я отвечу, как вчера. Вас не было, повторюсь. Отношусь к каждому старту с трепетом.

— Выступления Ильи Малинина видели?

— Признаюсь, аксель Малинина я видел. Все. Классно, молодец. Не хочу ли тоже попытаться выполнить четверной аксель? Оставим вопрос без ответа.

— За другими видами спорта следите?

— Время от времени, но ни за кого не болею.

Сегодня, 8 октября Коляда одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина, набрав 298,49 балла по сумме короткой и произвольной программ.