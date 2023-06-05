Коган объяснил, почему Щербакова и Трусова отсутствуют в списке кандидатов в сборную России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России из-за результатов прошлого сезона.

«Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта РФ. Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участия в основных соревнованиях. Они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспорта РФ позже», — приводит ТАСС слова Когана.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

18-летняя Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.