Костомаров продолжит лечение в больнице как минимум до конца лета

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжит лечение в больнице как минимум до конца лета, сообщает ТАСС.

«Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета», — заявил источник, близкий к ситуации.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.