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Сегодня, 15:01

Щербакова и Трусова вошли в дополнительный список состава сборной России

Виталий Косик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряная медалистка Игр Александра Трусова вошли в дополнительный список состава сборной России, сообщает РИА «Новости».

Сегодня, 5 июня, опубликован состав сборной России на сезон-2023/24, в котором отсутствуют Трусова и Щербакова.

«Опубликованный список членов сборной составлен согласно критериям Минспорта РФ по результатам прошлого сезона. Федерация сформировала и отправила в Минспорта РФ дополнительный список, куда включены спортсмены, пропускавшие сезон или отдельные соревнования по медицинским показаниям. Анна Щербакова и Александра Трусова в том числе вошли в этот список», — приводит слова пресс-службы ФФККР РИА «Новости».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира (2021).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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