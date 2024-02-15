Ксения Синицына первой выступит с короткой программой на Спартакиаде 2024

В Магнитогорске прошла жеребьевка соревнований у женщин в короткой программе на Всероссийской спартакиаде 2024.

Ксения Синицына откроет короткую программу, Дарья Садкова выйдет второй на лед, Людмила Фурсова — третьей. Закроет короткую программу Алина Горбачева.

У действующей чемпионки России Аделии Петросян 6-й стартовый номер.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Стартовый порядок:

1. Ксения Синицына

2. Дарья Садкова

3. Людмила Фурсова

4. Мария Агаева

5. Вероника Яметова

6. Аделия Петросян

7. Анна Фролова

8. Ксения Гущина

9. София Захарова

10. Елизавета Куликова

11. Алина Горбачева.