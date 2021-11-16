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«Возраст надо уважать». Горшков — о бонусах за возраст в фигурном катании

15:50
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Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков ответил на предложение тренера Александра Жулина ввести дополнительные баллы за возраст.

— Расцениваю это как шутку. Относиться по-другому очень сложно. Уважать возраст надо, я согласен. Но давать за него бонусы — это уже больше шутка.

Жулин предложил поддержать возрастных спортсменок в женском одиночном бонусными баллами.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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