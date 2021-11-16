Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков ответил на предложение тренера Александра Жулина ввести дополнительные баллы за возраст.

— Расцениваю это как шутку. Относиться по-другому очень сложно. Уважать возраст надо, я согласен. Но давать за него бонусы — это уже больше шутка.

Жулин предложил поддержать возрастных спортсменок в женском одиночном бонусными баллами.