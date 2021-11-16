«Возраст надо уважать». Горшков — о бонусах за возраст в фигурном катании
15:50
Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков ответил на предложение тренера Александра Жулина ввести дополнительные баллы за возраст.
— Расцениваю это как шутку. Относиться по-другому очень сложно. Уважать возраст надо, я согласен. Но давать за него бонусы — это уже больше шутка.
Жулин предложил поддержать возрастных спортсменок в женском одиночном бонусными баллами.
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю