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Кихира планирует исполнить два тройных акселя в двух программах на канадском этапе «Гран-при»

08:34
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Японская фигуристка Рика Кихира планирует исполнить тройной аксель в короткой программе и два этих прыжка (сольно и в каскаде) на этапе «Гран-при» в Канаде, сообщает пресс-служба ISU.

Короткая программа женщин на канадском этапе «Гран-при» начнется 25 октября в 22.38 по московскому времени. Из россиянок в Канаде выступят Александра Трусова, Евгения Медведева, Серафима Саханович.

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