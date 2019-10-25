Кихира планирует исполнить два тройных акселя в двух программах на канадском этапе «Гран-при»

Японская фигуристка Рика Кихира планирует исполнить тройной аксель в короткой программе и два этих прыжка (сольно и в каскаде) на этапе «Гран-при» в Канаде, сообщает пресс-служба ISU.

Короткая программа женщин на канадском этапе «Гран-при» начнется 25 октября в 22.38 по московскому времени. Из россиянок в Канаде выступят Александра Трусова, Евгения Медведева, Серафима Саханович.