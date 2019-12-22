Кихира планирует исполнить четверной сальхов на чемпионате мира

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свою победу на чемпионате страны. Спортсменка впервые стала чемпионкой Японии.

Она отметила, что хочет исполнить четверной сальхов на чемпионате мира, который пройдет с 16 по 22 марта 2020 года в канадском городе Монреаль.

— Две фигуристки передо мной выступили не очень хорошо, это немного сбило меня, — приводит Japan Times слова Кихиры. — Я не была в лучшем состоянии, поэтому была сконцентрирована на себе. Это стало прогрессом для меня. Я делала только то, в чем была точно уверена, так как нервничала — сегодня мне не удалось вздремнуть. Я ошибалась в короткой программе, поэтому на чемпионате мира хочу откататься чисто. Там я буду делать четверной сальхов и тройной лутц.

Кихира принимала участие в Финале «Гран-при», где заняла четвертое место, уступив Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.