Каташинская - о развитии фигурного катания: "Раньше на каждом турнире было десять номеров — и десять «Кармен»

Восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская считает, что в фигурном катании начался новый виток развития, когда позволили использовать музыку со словами.

«Однозначно можно подметить, что новый виток развития фигурного катания начался, когда позволили использовать музыку со словами. Раньше фигуристы выступали, как правило, под классические композиции, и дети не особо «горели». Сейчас мы слышим, как фигуристы выступают под российские и зарубежные хиты, добавляется, конечно, огонек. Раньше на каждом турнире было десять номеров — и десять «Кармен». И так как танцоры и фигуристы напрямую связаны с музыкой, какая-то составляющая отпадала, это все было как-то очень посредственно.

Сейчас вот новый виток, и, конечно, вместе с этим добавляется танцевальная составляющая. Мы много берем из контемпа, из джаза, из латиноамериканских танцев. Есть огромный простор, где с детьми можно творить какие-то вещи под современные классные композиции. Это все добавляет зрелищности и привлекает новую аудиторию», — приводит «Чемпионат» слова Каташинской.