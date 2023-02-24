Журанков: «У меня большой вопрос, какими Федотов с Лазаревым будут через пять лет»

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков подвели итоги первенства России среди юниоров в мужском одиночном катании. Первые два места заняли 13-летние Арсений Федотов и Лев Лазарев, а бронза у 17-летнего Григория Федорова.

Журанков: Драматургия юниорского одиночного катания: есть 17-18-летние, которые катаются давно, которых мы хорошо знаем и за которыми следим — я про Дикиджи, про Федорова, отчасти про Сарновского. Ничего не хочу сказать, но между победителем, серебряным призером и Владиславом Дикиджи — пять лет.

Боброва: И 27 баллов.

Журанков: И у меня большой вопрос, какими Арсений с Левой будут через пять лет. Чем юниорское девичье катание отличается от юношеского? У девочек век короткий — они почти под потолком уже, как говорит тенденция. До пубертата осталось чуть-чуть, надо успеть туда пролезть, а что там будет дальше, вообще никто не понимает. У мальчиков — наоборот. Петю Гуменника вспомни — сколько он добирался до этого уровня.

Боброва: И добрался, слава Богу. А я вспоминаю Никиту Михайлова, Артема Григорьева, Даниила Глейхенгауза. Артур Гачинский, кстати, добрался более-менее, но мог достичь намного больше, если бы не травмы. Это я назвала только небольшую часть тех, кто подавал нереальные надежды. Помимо того, что прыгали очень рано классно, как они катались! Откройте YouTube, посмотрите, как они по юниорам выступали — да там слюньки текут, какие у нас классные мальчики были! Я с ними выросла, выступала вместе по юниорам. Помню, как все от них тащились и говорили, что это наше будущее фигурного катания.