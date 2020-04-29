«Кардинальной разницы я не вижу». Бывшая одногруппница Медведевой высказалась о переезде в Канаду

Российская фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся в «Хрустальном», в интервью «СЭ» рассказала о работе с Евгенией Медведевой и призналась, что не понимает, почему ее вице-чемпионка Олимпиады ушла из группы Этери Тутберидзе.

— В «Хрустальном» была семья. Все отлично общались и были очень дружны. Забыл что-то — тебе всегда помогут. Но не в курсе, как сейчас. Было ожидаемо, что Женя добьется успеха. Она очень много работала, не на 100%, а 200%. Постоянно злилась, если что-то не получалось на тренировках. Если на соревнованиях — тем более. После этого прямо вкалывала. Никогда человек не сдается. Я даже маме тогда говорила: «Женя точно на Олимпиаде скоро будет». У нее глаза всегда горят, видно, как она этого хочет. Не знаю, почему она сделала в итоге такой выбор и уехала в Канаду.

— Ей надо продолжать в нынешних условиях?

— Если она все еще хочет — можно пробовать. Никто ее не заставляет уходить. Она имеет право попытать свою удачу. Может, она сейчас быстро на четверные перейдет и будет конкурировать с той же Трусовой.

— После переезда в Канаду она сильно изменилась, на ваш взгляд?

— Она стала более женственно кататься, безусловно выросла как фигуристка. Но честно —кардинальной разницы я не вижу. (Дмитрий Кузнецов)

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