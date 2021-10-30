Канадский эксперт назвала «ограниченным» судью Веденина из-за слов о нетрадиционной ориентации французского фигуриста

Олимпийская чемпионка и телеэксперт Меган Дюамель в интервью «СЭ» высказалась о российско-американском судье Александре Веденине, который назвал холодным катание французских танцоров Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона из-за нетрадиционной сексуальной ориентации партнера. Международный союз конькобежцев начал расследование.

— Я слышала о его высказывании. Знаете, любая точка зрения имеет право на существование. Просто, думаю, есть разница в культуре — североамериканской, русской. И французской, возможно. Если мы слышим что-то такое у нас, мы относимся со всей серьезностью, потому что здесь очень важно равенство людей. И ты не можешь говорить такие вещи вслух, громко. Без последствий в виде реакции людей — точно.

— Без последующего кэнселлинга?

— Отчасти да, ты должен быть очень аккуратен. Учитывая роль судьи как официального лица в сообществе. Он кажется ограниченным человеком из-за этого высказывания — что он судит об интерпретации французов по таким причинам. В Северной Америке, для нас есть много ракурсов интерпретации. Я слышала то же самое, когда каталась с Эриком. Не такими же словами, но в духе «вы не очень романтичная пара, это влияет на впечатление». Конечно, кто-то будет видеть так. Но есть разные пути достичь химии. У вас может быть химия как у брата с сестрой или как у друзей.

— Ну у Гиллес/Пуарье есть химия. Хотя Веденин мог бы сказать по-другому.

— Поэтому судят девять человек. Вы видите нечто красным, я голубым, и получается сиреневый.

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