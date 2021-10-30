Олимпийская чемпионка из Канады поддержала Туктамышеву в борьбе с более молодыми фигуристками

Фигуристка и телекомментатор Меган Дюамель в интервью «СЭ» прокомментировала результаты короткой программы женщин на Гран-при США и поделилась мнением о соперничестве Елизаветы Туктамышевой и более молодых россиянок. Туктамышева после первого дня занимает второе место, проигрывая только Камиле Валиевой, но опережая Алену Косторную.

— Вам не скучно из-за того, что опять три русских девушки на подиуме?

— Нет, не скучно, но конечно, я не удивлена. Мы ожидаем такого результата каждый раз, когда три русских женщины приезжают на соревнование. Меня захватывает интрига — кто сделает тройной аксель, кто четверной. Кто улучшится по сравнению с предыдущим стартом. Мой фаворит среди россиянок — Елизавета Туктамышева. Я ее так уважаю! За то, что она продолжает биться с этими молодыми фигуристками. И не только бьется, а прогрессирует! И думаю, на ее стороне уважение всего мира фигурного катания. Да, понимаю, она не получает 85 баллов за короткую программу. Но для нее победа — это не золотая медаль. Она просто обожает кататься. И вот этот подход я понимаю, он мне близок.

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