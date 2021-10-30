Канадская чемпионка рассказала, что поставила бы деньги на пару Москвиной на Олимпиаде

Канадская фигуристка и телеэксперт Меган Дюамель в интервью «СЭ» назвала фаворитов олимпийского сезона в парном катании. Сама Дюамель является действующей бронзовой призеркой Игр и олимпийской чемпионкой в команде.

— Фаворитов трое: Тарасова/Морозов, Мишина/Галлямов и Суй/Хань. Сейчас преимущество у Мишиной и Галлямова. У них есть очень сильные аспекты, они делают каскад 3+3 в произвольной программе, и они стабильны. Так что если бы я ставила деньги, то выбрала бы пару Тамары Москвиной.

— Сколько бы поставили?

— Ой, у меня немного денег. (смеется) Да и к февралю все может измениться! Но мне нравится эта команда и судьям тоже. Мое слабое место — это пара Тарасова/Морозов, я болею за них. Я с ними долго соревновалась, они очень приятные люди. Но они как раз нестабильны, а чтобы выиграть Олимпийские игры, это очень нужно.

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