Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской

Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской на песню «Не отвернусь».

Съемки начнутся в воскресенье, 29 января, на катке. Подольская подчеркнула, что фигуристка будет играть главную роль в клипе.

«В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, где согласилась принять участие Камила Валиева. У нас прекрасная, очень интересная, трогательная история, и Камила будет играть в этом клипе главную роль», — рассказала артистка в эфире «Русского радио».

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022).