Семененко снялся с чемпионата Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигурист Евгений Семененко пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — приводит слова Мишиной Sport24.

Ранее стало известно, что первенство Петербурга также пропустят Петр Гуменник и Михаил Коляда.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.