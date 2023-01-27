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27 января, 15:31

Семененко снялся с чемпионата Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Татьяна Мишина сообщила, что фигурист Евгений Семененко пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — приводит слова Мишиной Sport24.

Ранее стало известно, что первенство Петербурга также пропустят Петр Гуменник и Михаил Коляда.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Евгений Семененко
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