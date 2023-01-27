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27 января, 14:25

РБК: состояние фигуриста Костомарова улучшается, но его восстановление будет долгим

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров и Валерия Ланская.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В окружении российского фигуриста Романа Костомарова рассказали о его предстоящем продолжительном восстановлении.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», — сообщил один из собеседников РБК.

Источник сообщает, что в состоянии Костомарова наблюдается положительной динамики, но восстановление 45-летнего спортсмена будет долгим.

Ранее сообщалось, что Костомарову может потребоваться операция из-за проблем с сердцем.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: https://sportrbc.ru/news/63d38c5f9a79478a860bc188
Роман Костомаров
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