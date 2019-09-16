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Камила Валиева: «На турнирах в России даже легче кататься»

09:46

Заполненные трибуны помогают российской фигуристке Камиле Валиевой сохранять концентрацию во время соревнований. В субботу завершился этап юниорского Гран-при в Челябинске, 13-летняя Валиева одержала победу на этих соревнованиях.

— Очень понравилось тут выступать, — цитирует ТАСС Валиеву. — Мне кажется, на турнирах в России даже легче кататься, чем где-то в других местах. Это (очень громкая поддержка публики) наоборот даже немного помогает, чтобы не расслабляться и быть сконцентрированной. У меня почему-то так.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6888641

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