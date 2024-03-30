Гаджиев: «На прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

«Ожидаемо ли такое наказание Валиевой? По тому, как развивались события, все к этому и шло. Я считаю, что это действительно было ожидаемо. Справедливо? Нет. Но сегодня западный мир абсолютно не готов к полумерам в отношении нас, они нам прямо говорят: вы будете максимально наказаны. Тем более, в последнее время наши атлеты поводов для скандалов не давали. После Олимпиады 2014 года был большой шлейф, мы потихоньку это пережили и где-то к 2020 году все более-менее устаканилось. Прошла Олимпиада в 2021 году, наши снова стали побеждать. И, наверное, на Западе вспомнили, что давно про Россию не было слышно, пора бы закрутить гайки.

Сложно ли ей будет вернуться в спорт после окончания дисквалификации? Я считаю, что фигурное катание, особенно среди одиночниц, — спорт для юных. В этом виде спорта редко что-то показывают девчонки постарше. К тому же, отлучение от международных стартов лишает ее возможности конкурировать. Все это в совокупности заставляет думать, что на прежний уровень Камила Валиева уже не выйдет», — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.